Aydın Büyükşehir Belediyesi Üniversite Tercih Tırı Hizmeti

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak öğrenciler için hizmet veren tercih tırından bini aşkın öğrenci faydalandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Gençlerimizin istek ve taleplerine cevap verecek uygulama ve projelerle yanlarında oluyoruz. Hayatlarının en önemli kararlarından biri olan üniversite tercihlerinde de yanlarında olduk" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak öğrenciler için tercih tırını hizmete aldı. Tercihlerin son gününe kadar hizmet verecek olan tercih tırından bini aşkın öğrenci yararlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Gençlerimizin istek ve taleplerine cevap verecek uygulama ve projelerle yanlarında oluyoruz. Hayatlarının en önemli kararlarından biri olan üniversite tercihlerinde de yanlarında olduk" ifadelerini kullandı.

Bu sene mezun olduğunu belirten Abdül Samet isimli bir öğrenci, "Uçak mühendisi olmayı düşünüyorum. Bu hizmeti normalde herkes alamıyor. O bakımdan bu hizmetin olması tabi ki çok faydalı. Herkes buraya gelip tercihleri konusunda yardım alabilir" diye konuştu. Kardeşi için tercih tırına geldiğini belirten 23 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Almanca Öğretmenliği mezunu Merve Bahar ise, "Belediyenin böyle bir hizmet sağlaması gayet güzel, yani yararlı. Yararlanan insanlar için, geleceklerini yönlendirebilmeleri için faydalı. Ben böyle bir hizmet olduğunu hatırlamıyorum. Ben kardeşim için geldim, kardeşimle geldi. Annem sosyal medya üzerinden duymuş. Danışmanların iyi yol gösterdiğini düşünüyorum. Memnun kaldık" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin dershanelerinde eğitim gören bir diğer öğrenci Kemal Baran Uçkan ise, "Gayet iyi öğrettiler. Başta hocalarıma, Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu Başkanı'mıza teşekkür ederim böyle bir imkan sunduğu için bize" ifadelerini kullandı.