Aydın Büyükşehir Belediyesi Üniversite Adaylarına Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı'na konuşlandırdığı tercih TIR'ı ile üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Öğrencilere tercih aşamasında destek olmak için her yıl danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlere çağrıda bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı'na konuşlandırdığı tercih TIR'ı ile üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Üniversite tercih döneminde Aydın Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin aldığı puanlar ve hayalleri doğrultusunda, uzman rehber eğitmenler eşliğinde listeler oluşturarak gençlerin yanında oluyor. Tercih TIR'ı, 5 Ağustos'a kadar 09: 00-18: 00 saatleri arasında Atatürk Kent Meydanı'nda tüm öğrencilere hizmet verecek.

Öğrencilere tercih aşamasında destek olmak için her yıl danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Gençler; aydınlık bir gelecek için gelin, tercihinizi beraber yapalım" çağrısında bulundu.

TIR'ın içerisinde rehber öğretmenler öğrencilere tercih yapma konusunda bilgilendirme yaparken gençler de TIR'da bulunan bilgisayarlar aracılığıyla üniversiteler hakkında bilgi alıp bölümlerin kontenjanlarını öğrenebiliyor. Kontenjanların yanı sıra gençler üniversite hayatından sosyal imkanlara kadar merak ettikleri tüm soruların yanıtlarına ulaşabiliyor.