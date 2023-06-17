Aydın Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Evi Yaz Kampı Başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'Bilim Deney Evi Yaz Kampı', yaz tatilinde çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşatacak. 2. ve 8. sınıf aralığındaki yaş gruplarını kapsayan kampta çocuklar, kimya, fizik, biyoloji ve kriminal atölye çalışmalarına katılarak bilimle dolu 2 hafta geçirecek. Teorik eğitimin pratiğe dönüşeceği kampta, çocukların hem merak duyguları hem de bilimsel düşünme becerileri gelişecek.

3-14 Temmuz 2023 ve 17-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Bilim Deney Evi Yaz Kampı, hafta içi her gün 2., 3., ve 4. sınıflar için saat 10.00-12.30 arasında; 5., 6., 7. ve 8. sınıflar için ise saat 14.30-18.00 arasında uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak interaktif bir ortamda gerçekleşecek. Ayrıca kamp, katılımcıların sosyal etkileşim ve takım çalışmasına da katkı sunacak. Kursun son gününde ise çocuklar fizik, kimya ve biyoloji alanındaki edindikleri tecrübeleri, kriminal çalışma uygulamasında pratiğe dökecek. Bir öykü üzerinden gerçekleşecek kriminal çalışmada katılımcılar, hem eğlenceli vakit geçirecek hem de kamp boyunca öğrendiklerini pekiştirecekler. Kamp sonunda ise öğrencilere sertifika takdimi yapılacak.

Her yıl yaz aylarında geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek için eğitimle eğlencenin bir araya geldiği bu kampı düzenlediklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizin çocuklarına bilim ve teknolojik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor, bilimsel kavramları daha anlaşılır bir dille onlara aktarmaya çalışıyoruz" dedi.