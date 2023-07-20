Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Gençleri Aydın'a Davet Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, YKS sonuçları açıklandıktan sonra tercih yapacak gençleri Aydın'a davet etti. Aydın'ın ören yerleri, sahilleri ve modern yaşantısıyla bir öğrenci kenti olduğunu vurgulayan Çerçioğlu, gençleri Aydın'da görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yapacak tüm gençleri Aydın'a davet etti. Aydın'ın dünyaca ünlü ören yerleri, tertemiz sahilleri ve modern kent yaşantısıyla bir öğrenci kenti olduğunun altını çizen Çerçioğlu, "Siz gençleri güzel Aydınımıza davet ediyoruz. Aydın'da sizleri görmekten, bu güzel şehrin havasını sizlerle birlikte solumaktan büyük mutluluk duyarız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin öğrencilik yıllarını en iyi şekilde geçirebilmeleri için birçok etkinlik düzenleyip imkanlar sunduğunu hatırlatan Çerçioğlu, "Biliyoruz ki öğrencilik demek aynı zamanda sosyalleşmek demek. Gençlerimizin daha fazla sosyalleşebilmesi, zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Öğrencilerimizin mutlu bir öğrencilik hayatı yaşaması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" dedi.

Çerçioğlu, aynı zamanda tarım ve hayvancılıkla üretim şehri olan Aydın'ın, öğrenciler için diğer illere göre daha fazla bütçe dostu olduğunu da hatırlattı. - AYDIN