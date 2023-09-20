Avusturya'da öğrencinin kıyafet yasağına karşı çıkması sonucu okulla ilişiği kesildi

Avusturya'nın Klagenfurt kentindeki özel bir ortaokulda "aşırı açık ve dar kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan düzenlemeye" karşı çıkan ailenin kız çocuğunun okulla ilişiği kesildi.

Ülkenin İtalya sınırına yakın Klagenfurt kentinde bulunan özel Katolik ortaokulu, öğrenci velilerinin bulunduğu bir mesajlaşma uygulaması üzerinden, "kısa pantolon ya da etek, askılı ya da göbeği görülecek kısalıkta tişört, dar tayt gibi kıyafetlerin giyilmesine izin verilmeyeceği, öğrencilerin 'düzgün kıyafetler' giymesi" hususunda uyarıda bulundu.

Okulun yazılı olarak paylaştığı bu kıyafet düzenlemesine ilişkin uyarıyı önce sosyal medyada daha sonra ulusal basında paylaşan bir veli, okulun tutumunun "ataerkil ve faşistçe" olduğunu ileri sürerek tepki gösterdi.

Kıyafet gerginliğinin basına yansıması üzerine okul yönetimi yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, söz konusu kıyafet düzenlemesinin uzun yıllardır okulda uygulandığı, ailelerin bu durumdan haberdar olduğu ve bu düzenlemeyi kabul ederek çocuklarını gönderdikleri belirtildi.

Okul yönetimi, kıyafet düzenlemesine karşı çıkan ve ağır ithamlarda bulunan aile ile karşılıklı güvenin zedelendiğini gerekçe göstererek, ailenin çocuğunun okulla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.