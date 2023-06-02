Avustralya'da Türk okulu ödüle layık görüldü

Uluslararası Maarif Okulları, Avustralya'da The Educator dergisi tarafından en iyi 8 okuldan biri seçilerek ödüllendirildi. Avustralya Uluslararası Maarif Okulları, '5-Yıldız Çalışanlarca Tercih Edilen Okul 2023' ödülünü kazandı. Okul, özgün kültürü ve eğitime yansıtması nedeniyle ödüle layık görüldü. Avustralya'da Maarif Okullarına yoğun talep var.

Türkiye'nin son zamanlarda dünyada artan etkisine koşut olarak eğitim alanında 51 ülkede Türkçe öğretip uluslararası eğitim yaparak toplumların ilgisini kazanan Uluslararası Maarif Okulları, The Educator dergisince Avustralya'da en iyi 8 okuldan biri olarak ödüle layık görüldü.

Türkiye Maarif Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin eğitim diplomasisi kapsamında 6 yılda, 6 kıtada 51 ülkede bulunan eğitim kurumlarıyla dünyanın 5. büyük eğitim kurumu haline gelen kurum, dünyanın farklı ülkelerinde farklı başarıları dolayısıyla ödüllendirilmeye devam ediyor.

Avustralya Uluslararası Maarif Okulları, bu yıl Avustralya'da Pozitif Eğitim Okulları Derneğinin (PESA) sponsorluğunda, eğitim alanının önemli yayın organlarından The Educator Dergisi'nin verdiği "5-Yıldız Çalışanlarca Tercih Edilen Okul 2023" ödülünü kazandı.

The Educator Dergisinden yapılan açıklamada, bu okulların özgün bir kültüre sahip oldukları ve kültürlerini eğitime yansıtmada öncü oldukları belirtildi.

Dergi tarafından yapılan değerlendirmede, çalışanlarına destekleyici ve ilham verici ortamlar sağlanması, okul kültürü, hizmet içi eğitim imkanları, psikolojik destek ve rehberlik hizmetleri ile saygı ve hoşgörüye dayalı bir kültürel ortam sağlama gibi kriterler göz önüne alındı.

Avustralya'daki okullar arasında yapılan değerlendirmede, ülkede 2019'dan bu yana eğitim öğretime devam eden Avustralya Uluslararası Maarif Okulları ödüle layık görüldü.

Avustralya Uluslararası Maarif Okulları, Sydney Dolton House'da ağustosta düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

Avustralya'da Maarif Okullarına Yoğun Talep

Tüm ülkede "Çalışanlarca Tercih Edilen En İyi Okul 2023" ödülüne layık görülen 8 okuldan biri olan Avustralya Uluslararası Maarif Okulları, 2019'da 45 öğrenci ile eğitim öğretime başladı. Halen 418 öğrencisi ile eğitim veren ve ülkede yoğun ilgi gören Avustralya Uluslararası Maarif Okullarına kayıt yaptırmayı bekleyen 1000'in üzerinde öğrenci bulunuyor.

Avustralya Uluslararası Maarif Okulları ayrıca, sunduğu farklı ve kendine özgü eğitim müfredatı dolayısıyla Avustralya Özel Okullar Birliğinin önerisi ile Avustralya Federal Eğitim Bakanlığının Avustralya Eğitim Çalışması için pilot okul olarak da seçildi.