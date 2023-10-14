Avrupa Haber Ajansları İttifakı Genel Sekreteri DEMİRÖREN Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti

DEMİRÖREN Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezen Avrupa Haber Ajansları İttifakı Genel Sekreteri Alexandru Giboi bence bu, küçük çocukların hem medyanın hem de teknolojinin önemini ve büyümek için nasıl birlikte çalışabileceklerini anlamaları için gerçekten ilginç ve faydalı bir fırsat dedi.

Demirören Haber Ajansı ve Azerbaycan merkezli Trend Uluslararası Haber Ajansı'nın ortak projesi olarak geliştirilen 'www.dhapress.com' İstanbul'daki tanıtım toplantısına katılan Avrupa Haber Ajansları İttifakı Genel Sekreteri Alexandru Giboi, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezdi. Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı ve Okul Müdürü Atila Ertoğan'dan okuldaki eğitim sistemi hakkında bilgi alan Alexandru Giboi, öğrenciler ve öğretmenlerle de sohbet etti. Daha sonra yaptığı konuşmada medya sektörünün çeşitli faktörlerden dolayı belirsizlik döneminden geçtiğini vurgulayan Alexandru Giboi "Bu bir nevi kısır döngüdür çünkü halk güvenilir medyanın öneminin ne kadar az farkına varırsa, güvenilir geleneksel medyayı o kadar az takip eder, dolayısıyla medyanın bunu sürdürmesi daha da zorlaşır. Dolayısıyla bunun çözümü ya da çözümün bir parçası medyanın bir arada kalması ve giderek daha da önemli hale gelen teknolojiye yatırım yapmasıdır. Bu tartışmanın burada, daha önce ziyaret ettiğimiz lisede gerçekleştiğini görmekten mutluluk duydum; bence bu, küçük çocukların hem medyanın hem de teknolojinin önemini ve büyümek için nasıl birlikte çalışabileceklerini anlamaları için gerçekten ilginç ve faydalı bir fırsat. Bence bu ileriye doğru atılmış önemli bir adım. Tekrar tebrik ederim. Beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim" diye konuştu.