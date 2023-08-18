Avrupa Araştırmacılar Gecesi Etkinlikleri Atatürk Üniversitesi'nde Düzenlenecek

Ufuk Avrupa Projeleri kapsamında, Avrupa Birliği ve Asosiye ülkelerin tamamında her yıl Eylül ayının son cuma günü araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirebilecek ve gençleri bilime teşvik edecek etkinlikler düzenleniyor. Atatürk Üniversitesi'nin koordinatörlüğünü yaptığı 'Science from Nature to your Table/ Doğadan sofraya Bilim' başlıklı proje etkinliklerinin ikincisi 29-30 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdaların sofraya gelinceye kadar geçirdiği süreç, deneyler ve bilimsel aktivitelerle öğrencilere aktarılacak.

Ufuk Avrupa Projeleri MSCA ve Vatandaşlar Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Asosiye ülkelerin tamamında her yıl Eylül ayının son cuma günü araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirebilecek ve gençleri bilime teşvik edecek etkinlikler düzenleniyor.

Araştırmacılar Gecesi olarak adlandırılan bu etkinlikte gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, bilim insanlarına karşı önyargının kırılması ve araştırmacıların "içimizden biri" olarak tanıtılması hedefiyle oluşturulacak etkinlikler, uygulamalı deneyler, bilimsel gösteriler, tartışma oturumları, yarışmalar organize ediliyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesinin koordinatörlüğünü yaptığı, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen ve iki aşamadan oluşan Sci-NURTURE akronimli 'Science from Nature to your Table/ Doğadan sofraya Bilim' başlıklı proje etkinliklerinin bu yıl ikincisi 29-30 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek. Bu basamaklardan birincisinde okullar bilim insanları tarafından ziyaret edilerek, Erzurum merkez ve ilçelerindeki farklı okullarda söyleşiler, sunum ve çeşitli deneyler yapıldı. 2022 ve 2023 yıllarında Erzurum'da toplam 240 okul ziyaret edildi.

Tüm Avrupa ile aynı anda gerçekleşecek olan Avrupa Araştırmacılar Gecesi etkinliği olan projenin ikinci basamağında ise geçen yıl başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ana etkinlikler bu yıl da 29-30 Eylül 2023 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi kampüsünde yapılacak.

Bu etkinlikler kapsamında, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdaların sofraya gelinceye kadar geçirdiği süreç, deney vb. bilimsel aktivitelerle eğlenceli bir şekilde öğrencilere aktarılacak. Etkinlik ile araştırmacılarla toplum bir araya gelecek, araştırma ve inovasyonun günlük hayata kazandırdıklarına dair farkındalık oluşturulacak. Farklı bilim insanları tarafından çalıştıkları alana özgü uygulamalı olarak bitki yetiştiriciliği, hayvan yetiştiriciliği, makarna ve pizza yapımı gibi mutfak atölyelerinin de bulunduğu birçok etkinlik, sunum ve gösterimler iki gün boyunca halka açık bir şekilde yapılacak.

'Doğadan Sofraya Bilim' başlıklı proje etkinliklerinin geçen yıl Atatürk Üniversitesinde coşkuyla gerçekleştiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bilim insanlarının toplumla bir araya geleceği bu büyük organizasyona tüm Erzurum halkını ve özellikle çocukları davet etti. - ERZURUM