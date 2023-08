Avrupa Araştırmacılar Gecesi Etkinlikleri Atatürk Üniversitesi'nde Düzenlenecek

Ufuk Avrupa Projeleri kapsamında, Avrupa Birliği ve Asosiye ülkelerin tamamında her yıl Eylül ayının son cuma günü araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirebilecek ve gençleri bilime teşvik edecek etkinlikler düzenleniyor. Atatürk Üniversitesi'nin koordinatörlüğünü yaptığı 'Science from Nature to your Table/ Doğadan sofraya Bilim' başlıklı proje etkinliklerinin ikincisi 29-30 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdaların sofraya gelinceye kadar geçirdiği süreç, deneyler ve bilimsel aktivitelerle öğrencilere aktarılacak.