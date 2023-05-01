Avcılar'da okuma seferberliği başlatıldı

Avcılar Kaymakamlığı, 490 kişi için okuma-yazma kursları düzenledi. 7 mahallede açılan 45 kursa katılanlar arasında 70 yaşındaki Saniye Saadet de yer aldı.

AVCILAR'da oturan, bugüne kadar çeşitli nedenlerle okuma-yazma öğrenemeyen 490 kişi için Avcılar Kaymakamlığı okuma seferberliği başlattı. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 7 mahallede 45 kurs açıldı. Kursiyerler arasında bulunan 70 yaşındaki Saniye Saadet, torununun da kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Avcılar Kaymakamlığı, ilçede bulunan 7 mahallede okuma-yazmayı bilmeyen 490 yetişkini belirleyerek 45 ayrı kurs açtı. Halk Eğitim Merkezi'ndeki Türkçe kursunu Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu ile ziyaret ederek kursiyerlere hediye veren Kaymakam Kemal İnan, "Milli Eğitim Bakanlığı, okuma-yazma bilmeyenler için 'Nerede kalmıştık' sloganı ile bu çalışmayı projelendirmiş. Avcılar'da okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı bu kurslarımıza davet ediyoruz" dedi.