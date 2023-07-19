Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Kayıtları Tamamlandı

Atatürk Üniversitesi'nde önlisans ve lisans programları için 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yaz okulu kayıtları tamamlandı ve eğitim-öğretim, 10 Temmuz itibariyle başladı. Bu yıl toplam 6.371 öğrenci kayıt yaptırdı. Rektör Çomaklı, yaz okulunun önemini vurgulayarak öğrencilere başarılar diledi.

Atatürk Üniversitesinde önlisans ve lisans programları için 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yaz okulu kayıtları tamamlandı ve eğitim-öğretim, 10 Temmuz itibariyle başladı. 27 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek olan yaz okuluna bu yıl, aralarında 155 farklı yükseköğretim kurumu öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrencilerin de yer aldığı toplam 6.371 öğrenci kayıt yaptırdı.

Dönemin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler gerek ortalamalarını yükseltmek gerekse üst dönemden ders almak amacıyla yaz okulunda da eğitimlerini sürdürüyor. Bu noktada kendi öğrencileriyle birlikte, diğer yükseköğretim kurumlarından öğrencilerin de tercih ettiği üniversiteler arasında yer alan Atatürk Üniversitesi, yaz aylarında da eğitim öğretimi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Rektör Çomaklı: "Canlılık Yaz Okulunda da Devam Ediyor"

Kendi üniversitelerinde açılmayan derslerin Atatürk Üniversitesi bünyesinde açılmasının öğrenciler için önemli bir ihtiyacı karşıladığını ve bu sayede ders yükünün nispeten azalmasına vesile olduklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, eğitim dönemi içerisinde olduğu gibi yaz aylarında da kampüste canlılığın devam ettiğini söyledi. Sadece üniversitenin değil, şehrinde kültürel ve sosyal yaşamının devamlılığı açısından yaz okulunun önemli olduğunu, bu kültürün de uzun yıllardır üniversite bünyesinde devam ettiğini vurgulayan Rektör Çomaklı: "155 üniversite ile yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitemizde buluşuyor olması, kültürel kaynaşma açısından önem arz ediyor. Hem Erzurum'un tanıtımı hem de farklı şehir ve ülkelerin kültürlerini, örf ve adetlerini tanıma açısından yaz okulu önemli etkinlikler arasında yer alıyor. Bu düşüncelerle öğrencilerimizin, üniversitemizin eğitim-öğretim olanaklarından yaz döneminde de faydalanmaları ve bu imkanları en etkin şekilde kullanmaları amacıyla başlattığımız yaz okulu programında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM