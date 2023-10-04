Atatürk Üniversitesi Rektörü Özbekistan'a gitti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve heyeti, Özbekistan'a iş birlikleri ve temaslarda bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında eğitim ve araştırma konularında ikili ilişkiler güçlendirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile beraberindeki heyet, çeşitli iş birlikleri ve temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a gitti.

Atatürk Üniversitesinin Uluslararasılaşma Stratejisi kapsamında belirlenen hedef ülkelere yönelik ziyaretlerine devam ediliyor. Bu kapsamda; Orta Asya Türk Dünyası yükseköğretim kurumları arasında eğitim ve araştırma konularında ikili ilişkileri güçlendirmek ve yeni anlaşmalar yapmak amacıyla Özbekistan'a gerçekleştirilen ziyarette; Taşkent, Semerkant ve Buhara'da bulunan devlet üniversiteleri ile görüşmeler gerçekleştirilecek.

İlk ziyaretini Özbek Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesine gerçekleştiren Rektör Çomaklı ile beraberindeki heyet; iki üniversite arasında eğitim-öğretim ve araştırma odaklı öğrenci ve akademik personel değişimi ile proje, yayın, patent, marka, kongre, sempozyum vb. ortak bilimsel çalışmaların yürütülmesi konularında fikir birliği sağladı.

"Özbekistan Bizim, Özvatanımız, Özyurdumuz"

İki ülke arasında üst düzeyde yoğunlaşan iş birliği sürecine, yükseköğretim adına katkı sunmak ve ilişkilerin güçlenmesinde pay sahibi olmak amacıyla bu ziyaretleri düzenlediklerini dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gönül coğrafyasında bulunan üniversitelerle akademik iş birliği imkanlarının ileri noktalara taşınması için her türlü çabanın gösterileceğini dile getirdi.

Yükseköğretim kurumlarıyla yeni iş birlikleri arayışında olduklarını belirten ve bu kapsamda birçok üniversite ile güçlü bağlar kurduklarını ifade eden Rektör Çomaklı: "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projemizin bizlere kazandırdığı en önemli alışkanlıklar arasında yer alan uluslararasılaşma misyonumuza yönelik olarak kalbimizde özel bir yeri olan Özbekistan'a kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdik. Çok iyi ilişkilerimiz bulunan Özbekistan'ı seviyoruz. Çünkü burası bizim özvatanımız, özyurdumuz. Bu doğrultuda görüşmelerimize devam edeceğiz ve gönül köprüsünü güçlendirmek için gereken her türlü adımı atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu duygular eşliğinde, bizlere de ziyaretimizin ilk gününde ev sahipliği yapan Özbek Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

İki üniversite arasında imzalanan protokol ile devam eden ziyaret, Özbek Devlet Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi tarafından Rektör Çomaklı'nın fahri doktora ile onurlandırılmasıyla sona erdi.

Ziyaret programı, Özbekistan'ın önde gelen 11 ayrı üniversitesi ile ikili iş birliği protokollerinin imzalanmasıyla devam edecek. - ERZURUM