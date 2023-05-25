Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Mezuniyet Töreni

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilere diplomaları verildi. Törene Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal da katıldı.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinin "2022-2023 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültemizin Fakültesinin salonunda yapılan mezuniyet töreninin sunumunu Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Çağla Abdan yaptı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Mezun olacak öğrenciler adına konuşmayı Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencisi Kader Pekgöz yaptı.

Ardından açılış konuşmasını Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt yaptı. Prof. Dr. Yeşilyurt, "Okuldan ve hocalarınızdan asla bağınızı koparmayın. Hiç bir zaman bilgiye kapalı olmayın. Musalla taşına kadar bilgiye açıl olun ki bir şeyleri başarasınız. Kendinizi geliştiresiniz" diye konuştu.

Daha sonra dereceğe giren öğrencilere ödül veren ve sonrasında bir konuşma yapan Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, "Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültemizin "2022-2023 Eğitim Öğretim yılı mezuniyetinde bu tatlı anı yaşıyoruz. Bizim içinde çok güzel bir anı güzel bir an çünkü ilçemizde güzel bir fakültemiz var, o fakültede güzide öğrenciler mezun oluyorlar. Öğrencilerin velileri ile birlikteyiz. Özellikle Sosyal Bilimlerle alakalı gün be gün güçleniyor, bölüm sayısını arttırıyor, akademisyen sayısı artıyor. Üniversitemiz çok güzel butik bir üniversite" diye konuştu.

Daha sonra öğrencilerin hazırlamış olduğu müzikli işaret dili gösterisini sunumu yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi birincisi, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinden Kader Pekgöz'e diplomasını Kaymakam Cevdet Bakkal verdi. Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinin ikincisi Sosyal Hizmet Bölümü ikincisi Dİlber Koca'ya diplomasını Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı verdi. Üçüncü olan Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinden Zeynep Aydın'a Oltu İçe Emniyet Müdürü Ahmet Çıtak diplomasını verdi.

Sosyal Hizmet Bölümü birincisi Kader Pekgöz yaş kütüğüne isim plakasını çaktı, Finans ve Bankacılık Bölümü birincisi Batuhan Çiftçi yaş kütüğüne isim plakasını çaktı. Daha sonra bölüm üçüncüsü Zeynep Aydın'a diplomasını Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca verdi. Finans ve Bankacılık Bölümü üçüncüsü Gamze Esen'e Oltu Gençlik Merkezi Spor Müdürü Ömer Bektaş diplomasını verdi.

Diğer öğrencilere diplomalarını öğretim görevlileri ve misafirler tarafından takdim edildi. Ardından okul bahçesine çıkan öğrenciler topluca Sosyal Hizmetler yemini ettiler. Öğrenciler ve veliler KEokul bahçesinde doyasıya halay çekerek eğlendiler. - ERZURUM