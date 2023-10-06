Atatürk Üniversitesi'nde Yeni Öğrencilere Oryantasyon Programı

Atatürk Üniversitesi'nde fakülte ve yüksekokullara kayıt yaptıran yeni öğrencilere yönelik hazırlanan Kampüse Hoş Geldin Oryantasyon Programı sona erdi. Program kapsamında birçok etkinlik düzenlendi ve öğrencilere kampüs hayatıyla ilgili bilgiler verildi.

Öğrencilerin akademik çalışmalara ve kampüs hayatına uyumlarını kolaylaştırmak, üniversitenin yapısı ile olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak ve alışma süreçlerini hızlandırmak amacıyla fakülte ve yüksekokullara kayıt yaptıran yeni öğrencilere yönelik hazırlanan Kampüse Hoş Geldin Oryantasyon Programı sona erdi.

Garaj Okuma Salonu, Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu ve Mavi Salonunda 3-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Oryantasyon Programı kapsamında birçok etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları tüm bilgilerin yer aldığı salon programlarında; Atatürk Üniversiteli olmanın ne anlama geldiğinden Öğrenci Bilgi Sisteminde (ÖBS) yapılan doğru ve yanlışlara, kariyer planlamalarının püf noktalarının anlatıldığı seminerlerden değişim programlarına kadar birçok bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Üniversite birlikleri, kamu kurumları ve STK'lar ile diğer öğrenci organizasyonlarının hazırladıkları bilgilendirme amaçlı stantları ziyaret eden öğrenciler, birimler hakkında detaylı bilgiler edinirken, tırmanma, rafting, oyunlar ve oryantasyon programları boyunca her akşam DJ performansları ve öğrenci gruplarının sahne aldığı konserlerle yeni akademik yıla unutulmaz bir başlangıç yaptılar.

Öğrenciler ayrıca, üniversite tarafından tahsis edilen araçlarla Palandöken Dağına da çıkarak Erzurum'un doğal güzellikleriyle ilk günden tanışmış oldular.

Öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak ve kampüs hayatına hızla adapte olmalarını sağlamak amacıyla bu ve benzeri etkinlikleri önemsediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilere aile ortamı sunmak için her türlü imkanı değerlendirdiklerini söyledi.

Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi Ailesine Başarılar Diliyorum"

Her bir öğrenciyle yakından ilgilenmek ve sorunlarını çözebilmek için çabaladıklarını vurgulayan Rektör Çomaklı şunları aktardı: "Bizler, üniversitemiz bünyesinde eğitim gören öğrencilerimizin hayata her açıdan daha iyi hazırlanmaları için buradayız. Öğrencilerimizin bitirecekleri bölüm ve programlarla ilgili olarak eğitim sürecini en iyi şekilde tamamlamaları, gelecekleri için büyük önem arz ediyor. Üniversitemizin tüm birimleri, milletimizin değerlerine sahip çıkan, inancından güç alan, dünyaya açık, bilimin aydınlattığı yolda yürüyen vatanperver gençler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizin de bu hedefler doğrultusunda çalışacaklarına, ailelerini ve bizleri gururlandıracaklarına eminim. Bu düşüncelerle 2023-2024 Akademik Yılının hayırlı olması diliyor, Atatürk Üniversitesi ailesine başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM