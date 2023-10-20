Atatürk Üniversitesi'nde Ticaret Bakanlığı Kampüste Dış Ticaret Eğitimleri Programı Başladı

Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Ticaret Bakanlığı, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ile Halkbank'ın iş birliğiyle gerçekleştirilen Ticaret Bakanlığı Kampüste Dış Ticaret Eğitimleri Programı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Kültür Merkezi Mavi Salonda, Ticaret Bakanlığı, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ve Halkbank temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen eğitim programında, bugünün öğrencileri yarının ihracatçıları olan öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda ihracat konusunda önemli bilgiler verildi.

Programda İhracat Genel Müdürlüğü, Ticari Bilgi, İletişim Hizmetleri ve Kadın-Genç Dairesi, Ticaret Uzmanı Asım Çalış, İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Dairesinden Mühendis Abdullah Dursun ve Halkbank Girişimci Bankacılık Bölüm Müdürü Serdar Alıcı, kurumlardaki hizmetlerin yanı sıra üniversite gençliğine dış ticaret vizyonunu anlattılar.

Gerçekleştirilen etkinlikte, ihracatın tabana yayılması ve gençlerin ihracat hakkında bilgilendirilerek ihracata etkin şekilde katkı sağlamaları amaçlandı. Özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri başta olmak üzere dış ticaret ve ihracata merak duyan öğrencilerin katıldıkları programda, öğrencilere dijital katılım belgesi verildi. - ERZURUM