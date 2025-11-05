Atatürk Üniversitesi'nde Birleşmiş Milletler Simülasyonu Gerçekleşti

ERZURUM Atatürk Üniversitesi İktisadi ve Stratejik Düşünce Topluluğu (İVESDT), 96 öğrenciyle Birleşmiş Milletler Komite toplantıları ile genel kurulun simülasyonunu yaptı. ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye başta olmak üzere 24 ülkeyi temsil eden 96 öğrenci, simülasyonda iklim, güvenlik, insan hakları ve ekonomi başlıkları görüşüldü.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve Stratejik Düşünce Topluluğu (İVESDT), öğrencilerin uluslararası ilişkiler, Diplomasi, eleştirel düşünme, takım çalışması ve liderlik yeteneklerine ek olarak katılımcıların araştırma, konuşma, tartışma ve yazma becerilerini kullanmaları amacıyla Birleşmiş Milletler Simülasyonunu (Model United Nations-MUN) yaptı. 3 gün sürecek simülasyonda 24 ülkeyi temsil edecek öğrenciler, 400 başvuru arasından seçildi. 96 öğrencinin tespitinden sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu simülasyonu komite toplantılarıyla başladı. 3 İngilizce ve bir Türkçe oturumun ardından ülkeleri temsil eden öğrenciler, Palandöken Belediyesi Meclis Salonu'nda BM'nin Genel Kurulunun simülasyonunu yaptı.

Genel kurul toplantısına katılan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Bu etkinlik sayesinde dünya meselelerine farklı bir bakış açısı kazandırdığınızı, çözüm ve becerilerinizi geliştirdiğinizi ve geleceğin diplomasi kadrolarına hazırlandığınızı görmek sevinç verici bir husus. Küresel sorunların tartışıldığı bu vizyoner proje ile hem kendinizi geliştiriyor hem de geleceğin liderleri olma yolunda önemli bir adım atıyorsunuz. Katılımın bu kadar yüksek olması da memnuniyet verici" dedi.

Gençlerin uluslararası bilinçle düşünmesini ve dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmasını hedeflediklerini belirten Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi ve İVESDT Başkan Yardımcısı Çağla Dağlı, öğrencilerin güncel dünya meseleleri hakkında daha derin bir anlayış geliştirmelerine izin vermek için simülasyon programını düzenlediklerini söyledi. Mayıs ayında program hazırlıklarına başladıklarını ve BM'nin oturumlarını izlediklerini kaydeden Dağlı, 24 ülke delegesiyle simülasyonu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Geleceğin liderleri olarak programı yaptıklarını belirten Dağlı, "BM'de yansıtılan konuların hepsini biz simülasyonda masaya yatırdık. İklim, güvenlik, insan hakları ve ekonomi komitemiz var. Her komitede 24 öğrenci bulunuyor. Onlar konularına göre konuşmalar ve müzakereler yaptı ve ülke politikalarına göre değerlendirmeler yaptılar" diye konuştu.

BM simülasyonunda Suudi Arabistan temsilcisi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 3'üncü sınıf öğrencisi Cihan Acar, temsil ettiği ülkenin kıyafetiyle katıldığını belirtti.

İngiltere'ye temsil eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Metehan Aydın, BM'deki oturumları izleyerek simülasyona hazırlandığını bildirdi.

İran delegesi olarak toplantıya katılan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Dilek Özdemir ise ekonomi komitesinde yer aldığını belirterek, simülasyon öncesi İran'ın ekonomisini araştırdığını ve nasıl bir politika izlediğini belirterek buna göre bir konuşma yaptığını kaydetti.

