Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Mezun olan anne ve babalar çocuklarıyla birlikte diploma aldı. İletişimciler diploma sevinci yaşadı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı

Mezun olan anne ve babalar çocuklarıyla birlikte diploma aldı

ERZURUM Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı.

Her yaş grubundan çiçeği burnunda iletişimciler diploma sevinci yaşadı. Mezunlar arasında bulunan bir baba ve iki anne evlatlarıyla birlikte mezuniyet heyecanını en fazla yaşayan mezunlar oldu. İletişim Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen mezuniyet programına katılım oldukça yoğun oldu. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz; Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Besim Yıldırım, akademisyen, öğrenciler ve velilerinin de katıldığı törende öğrencilerin İletişim Mezuniyet Andı'nın ardından diplomaları verildi.

Eğitimin ve öğrenmenin yaşı olmadığını dile getiren iki mezun anne Gökçenur Özdemir Kaplan ve Edanur Aytekin, severek okudukları bölümden mezun olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.