Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nde Profesörlük Kadrosuna Atama

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı öğretim üyesi Bünyamin Aydemir, profesörlük kadrosuna atandı. Aydemir aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Yayınevi'nin Koordinatörlüğü ve Yayın Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı öğretim üyesi Bünyamin Aydemir, profesörlük kadrosuna atandı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Yayınevi'nin Koordinatörlüğü ve Yayın Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

Prof. Dr. Bünyamin Aydemir kimdir?

Erzurum'da doğdu. Lisansını Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalında tamamladı. Yüksek Lisansını, "Absurd Tiyatro ve Türk Tiyatrosunda Absurd Eğilimler" teziyle Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde; Doktorasını ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat dalında, "Dramatik Dil ve Türk Tiyatrosu Model Oyunlarında Yansıması" başlıklı teziyle yaptı.

Alana ilişkin, "Sanatta Dirijizm / Devrimden Telkine Halkevleri - İnkılap Oyunları", "Dilin Dramatiği - Tiyatroda Sözlü Örgü" ve "Geçmişten Günümüze Erzurum'da Tiyatro" ile "Türk Tiyatrosunda İstanbul" adlı kitaplar yayımlarken kaleme aldığı "Direnişten Dirilişe 15 Temmuz" isimli opera oyununu da kitap olarak okuyucularla buluşturdu.

Uzun yıllar gazetecilik yapıp aynı zamanda çok çeşitli gazetelerde kültür, sanat ve tiyatro üzerine yazıları yazdı. Aynı zamanda Milliyet Sanat, Tiyatro, Sahne ve Yeni Tiyatro gibi birçok dergide de oyun eleştirileri ve tiyatro üzerine yazılar kaleme aldı.

"Deliler Bayramı", "Uçurtmanın Kuyruğu", "Ada", "Hayvanat Bahçesi Masalı", "Hadi Öldürsene Canikom", "Çöplük", "Kadın Oyunları", "Diriliş Senfonisi", "Kozalar" ve "Kenoya'nın Sesi" gibi büyük oyunlar ile çok sayıda kısa oyunun yönetmenliğini yaptı. Yine bir çok oyunda da dramaturgluk ve oyun metni danışmanlığı gibi görevler gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır üniversitede "Oyun Yazarlığı", "Dramaturji" ve "Oyun İncelemesi" gibi lisans dersleri yanı sıra "Tiyatroda Çağdaş Eğilimler", "Dramatikten postdramatiğe" ve "Tiyatro Estetiği" adlı lisans üstü dersler yürüttü. Yanı sıra oyun yazarlığı, tiyatro kuramları ve dil konuları üzerine de çok sayıda konferans verdi.

Halen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı başkanlığı ile "Uluslararası Sanat Platformu (USAP) Derneği"nin başkanlığını görevini sürdüren Prof.Dr. Bünyamin Aydemir, aynı zamanda Kasım 2020'den itibaren Atatürk Üniversitesi Yayınevi'nin Koordinatörlüğü ve Yayın Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir. - ERZURUM