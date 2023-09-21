Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Törenleri Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi, bilimsel çalışmalarıyla üniversiteyi üst sıralara taşıyan akademisyenleri ödüllendiriyor. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan çalışmalar dolayısıyla ödüller verildi.

Gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla üniversite ismini üst sıralara taşıyan akademisyenleri ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, "Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır" ilkesi doğrultusunda düzenlediği Bilimsel Teşvik Törenlerini sürdürüyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında akademisyenlerin Ağustos ayında yapmış oldukları çalışmalar dolayısıyla almaya hak kazandıkları ödüller, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi.

Yayın, patent, proje ve firmalarıyla ön plana çıkan akademisyenlere 15 Temmuz Milli İrade Salonunda ödüllerini takdim eden Rektör Çomaklı, araştırma temelli yaptıkları çalışmalarından ve başarılarından dolayı akademisyenleri tebrik ederek, Atatürk Üniversitesinin, kadim geçmişine yakışır çalışmalarla daima bir adım önde olması gerektiğini söyledi.

"Akademisyenlerimizin Nitelikli Çalışmalarla Elde Ettiği Başarılar Bizleri Gururlandırıyor"

Atatürk Üniversitesinin, evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, toplumsal taleplere duyarlı olmanın yanı sıra, bunlara yön veren bir üniversite olarak konumlandığını aktaran Rektör Çomaklı, üniversite mensubu tüm bilim insanlarının nitelikli çalışmaları ve elde ettiği başarıların kendilerini onurlandırdığını ifade etti.

Prof. Dr. Çomaklı: "Üniversitemiz 7 yıldır büyük ve cesur adımlar atarak kararlılıkla politikalarını oluşturmuş ve uygulamaya başlamıştır. İnsanlığa ve bilime katkı sunmak amacıyla hazırlanan ve saygın yayın kuruluşlarında yayımlanan makaleler, yayınlar, patentler, projeler ve firmaları neticesinde alınan ödüller, aslında bir akademik birikimin sonunda alınan ödüllerdir. Bilim insanlarımıza üniversitemiz ve şehrimiz adına teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bilimsel Teşvik Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM