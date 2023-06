Atatürk Üniversitesi, Avrupa Araştırmacılar Gecesi Öncesinde Öğrencileri Bilimle Buluşturdu

Atatürk Üniversitesi Proje Destek ve Koordinasyon Ofisi tarafından koordine edilen Ufuk Avrupa "Science from Nature to your Table / Doğadan Sofraya Bilim" projesi kapsamında yapılan ön etkinlikler ile farklı okullardan öğrenciler Atatürk Üniversitesinin araştırma merkezlerine ve farklı bilim noktalarına ziyaretlerde bulundular. Avrupa Araştırmacılar Gecesi (European Researcher's Night) ana etkinliği öncesinde düzenlenen gezilerde özellikle küçük yaşlardaki çocuklara bilimin ulaşılabilirliği ve aslında her yerde ve her imkanda bilim yapılabilirliği konusunda eğlendirici ve öğretici etkinliklerle bilgi verildi.