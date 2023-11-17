Atatürk'ün Ekonomi Politikaları Konferansı Salihli'de Düzenlendi

Cumhuriyet'in 100.yıl etkinlikleri kapsamında Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Salihli Meslek Yüksekokulu ve Kaymakamlık işbirliğinde düzenlenen konferansta Atatürk'ün Ekonomi Politikaları anlatıldı.

Cumhuriyet'in 100.yıl etkinlikleri kapsamında Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Salihli Meslek Yüksekokulu ve Kaymakamlık işbirliğinde düzenlenen konferansta Atatürk'ün Ekonomi Politikaları anlatıldı.

Konferansta Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk, Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalarını anlatırken, Salihli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Melih Akdeniz ise Cumhuriyetin Temellerini anlattı.

Düzenlenen konferansa, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk, Salihli MYO Müdürü Doç. Dr. Tanju Kahraman, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan V. Ramazan Çetin, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, Salihli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Tunca, kurum amirleri, öğretim üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı. - MANİSA