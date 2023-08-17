Atatürk Büstüne Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar veren şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti ve operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından zarar gören büstün yerine yenisi yerleştirildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar veren şüpheli tutuklandı.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin O.G. olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına alındı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Merkez Mahalle'deki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunun idarecileri, bahçede mermer kaidenin üzerine monte edilmiş Atatürk büstünün zarar gördüğünü fark etmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinden yüzünde maske bulunan bir kişinin balyozla büste zarar verdiğini belirlenmişti.
Olayın ardından zarar görülen büstün yerine Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yenisi yerleştirilmişti.