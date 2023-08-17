Atatürk Büstüne Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar veren şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti ve operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından zarar gören büstün yerine yenisi yerleştirildi.