İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servis araçlarını denetledi. Denetimlerde, Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliği çerçevesinde okul servis şoförlerinde ve araçlarında bulunması gereken belgeler, uyulması gereken kurallarla ilgili denetim yapıldı.

- Ataşehir'de okul servislerine yönelik denetim yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servis araçlarını denetledi.

İstanbul'da 2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde İstanbul Trafik Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul servis araç ve şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliği çerçevesinde okul servis şoförlerinde ve araçlarında bulunması gereken belgeler, uyulması gereken kurallarla ilgili denetim yapıldı. Ayrıca, denetimlerde ekipler servis şoförlerini de kurallar hakkında uyardı.