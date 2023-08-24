Ataşehir Belediyesi Ataevleri'nde Meslek Edindirme ve Hobi Kursları Başlıyor

Ataşehir Belediyesi Ataevleri'nde 19 farklı branşta meslek edindirme ve hobi kursları başlıyor. Kurslarda MEB onaylı eğitimler verilecek ve hobi kursları düzenlenecek. Kayıtlar 28 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Ataşehir Belediyesi Ataevleri'nde meslek edindirme ve hobi kursları eğitimleri 19 farklı branşta, 8 farklı merkezde başlıyor.

Ataevleri'nde MEB onaylı bilgisayar işletmenliği, yetişkin İngilizce, makine nakışı, kuaförlük, protez tırnak, stilistlik, biçki - dikiş, aşçı yardımcılığı, yetişkin okuma-yazma, pastacılık ve pastacı çırağı eğitimleri verilecek. Ahşap boyama, iğne oyası, örgü, seramik ve çini gibi alanlarda ise hobi kursları düzenlenecek.

Merkezlere gelen kursiyerler, uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alacaklar. Sezon boyunca devam edecek olan eğitimlerde kursiyerlerden kimi yaşam boyu kendisine katkı sağlayacak mesleği öğrenecek kimi de potansiyellerini keşfedeceği çeşitli hobi branşlarıyla tanışacak.

Hobi ve meslek edindirme kurslarına katılmak isteyenler, 30 Ağustos Emekli Kültür Evi, Kadın Girişimcilik Merkezi (AKAGİM), Ferhatpaşa Bilim Sanat Merkezi ile Mustafa Kemal, Örnek, Mevlana, Kayışdağı Lions Ataevleri'ne giderek 28 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptırabilirler. Eğitimler ise 18 Eylül'den itibaren başlayacak. - İSTANBUL