Atakum Belediyesi ve MAG AMEDER İş Birliğiyle Gönüllü Afet Ekipleri Kuruluyor

Atakum Belediyesi ve MAG AMEDER iş birliğiyle Atakum'da gönüllü afet ekipleri kurulması için verilen eğitimlerin ikinci grupları başlıyor. Afet konusunda bilinçlenme ve gönüllülerin desteğiyle olası bir afet durumunda yapılması gerekenleri ele alan bu iş birliği, Mahalle Afet Gönüllüleri ekibinin genişlemesini sağlayacak.

Atakum Belediyesi ve Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olan MAG AMEDER ile eğitim iş birliğiyle Atakum'da gönüllü afet ekipleri kurulması için verilen ilk eğitimlerin ardından ikinci grup eğitimler de başlıyor.

Atakum Belediyesi, afet konusunda bilinçlenme ve gönüllülerin de desteğiyle olası bir afet durumunda yapılması gerekenleri bilimsel yöntemlerle ele alan Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AMEDER) ile eğitim iş birliği gerçekleştirdi. Haziran ayında gönüllü belediye personeline verilen eğitimlerin ardından, verilecek ikinci eğitimlerle Mahalle Afet Gönüllüleri ekibi genişleyecek.

PRATİK EĞİTİMLER BAŞLAYACAK

Afet konusunda toplumu bilinçlendirme ve eğitmeye önce kendi personelinden başlayan Atakum Belediyesi, gönüllü 27 kişinin katıldığı eğitim programının ardından 20 gönüllü belediye personelinin daha katılacağı eğitimleri de gerçekleştirecek. Bir sonraki hafta ise Mahalle Afet Gönüllüleri eğitimini tamamlayan ekipler için de ileri seviye eğitimleri için Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AMEDER) AFAD destek ve akreditasyon eğitimleri için AFAD'a başvurulacak.

MAG AME NEDİR?

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi kendi ilçesinde ya da yakın bölgesindeki deprem, sel, yangın trafik, tren kazası, toprak kayması, bina çöküntüsü gibi afet ve acil durumlara ilk müdahale kapasitesini arttırmak amacıyla kurulmuştur. İhbarı aldığı andan itibaren ekibi ile birlikte en hızlı şekilde olay yerine ulaşır başta çevre güvenliği olmak üzere bilgi toplama ilk müdahale gibi çalışmaları gerçekleştirir. Profesyonel ekiplerle iş birliği içinde koordineli bir şekilde çalışır. Müdahale kapasitesini gerek ekipman gerekse eğitim ile sürekli en üst düzeyde tutar. Her ay düzenli olarak eğitimlerini gözden geçirir. Güncellemelerini yapar. Ekibindeki diğer arkadaşları ile düzenli olarak diyalog halinde olur. MAG Acil Müdahale Ekibi üyeleri kendi mahalleleri ile bağlantılarını kaybetmezler. Büyük çaplı afetlerde kendi mahallelerindeki MAG ekibinde görev alacaklarının bilinciyle mahallelerindeki MAG çalışmalarına düzenli olarak katılırlar. Mahallesi talep ettiğinde ekibi ve çalışmaları ile ilgili bilgileri paylaşırlar.