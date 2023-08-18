Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi ve Gülmek İyileştirir Derneği iş birliğiyle düzenlenen Dolu Dolu Yaz Programı sona erdi

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi ve Gülmek İyileştirir Derneği iş birliğiyle düzenlenen Dolu Dolu Yaz Programı, çocukların sosyalleşmesine katkı sağlayan etkinliklerle sona erdi. Program kapsamında çocuklar, Doğa Bilimleri Köyü'nü ziyaret etti ve bir dizi etkinlikle eğlenceli anlar yaşadı.

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi ve Gülmek İyileştirir Derneği iş birliği ile düzenlenen "Dolu Dolu Yaz Programı" çocukların sosyalleşmesine önemli katkılar sağlayan etkinliklerle sona erdi. Minikler, bir dizi etkinliğin yer aldığı programın son haftasında, Doğa Bilimleri Köyü'nü ziyaret etti.

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi ve Gülmek İyileştirir Derneği iş birliği ile 7-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen "Dolu Dolu Yaz Programı" tamamlandı. Dört hafta boyunca uzmanlardan eğitimler alan çocuklar, eğlenceli oyunlarla renkli anlar yaşadı.

İlk hafta, Papuduk Atölyesi'nde öğretici hikayelerle; doğa ve hayvanlar dünyasına yolculuk yapan minikler, ikinci hafta yaratıcı düşünme becerisini geliştiren 'Scamper' çalışması yaptı. Psikolog Özge Kaplan Dilber, çocuklara mahremiyet bilinci oluşturmak amacıyla önemli bilgiler verdi. Minikler, programın üçüncü haftasında Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde verilen 'Nefes Terapisi' ile doğru nefes alma yöntemlerini uygulamalı olarak öğrendi.

Programın dördüncü haftasında Doğa'nın Çocukları Akademisi'ni (DOÇAK) ziyaret eden minikler, mutfak ve bilim atölyelerine katıldı. Mutfak atölyesinde, birbirinden lezzetli kekler yapan çocuklar, hazırladıkları kekleri değişik malzemelerle süslediler. Çocuklar, bilim atölyesinde de mikroskopla incelemelerde bulundular. Eğitim atölyelerinin ve eğlenceli oyunların ardından miniklere, 'Nutuk' kitabı ve sukulent çiçekleri hediye edildi.