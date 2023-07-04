Atakum Belediyesi'nden Çok Kültürlü Çocuk Korosu için kayıtlar başladı

Atakum Belediyesi ile Doğanın Çocukları Akademisi Derneği iş birliğiyle faaliyet gösteren Doğa Bilimleri Köyü'nde Çok Kültürlü Çocuk Korosu için kayıtlar devam ediyor. Koroya ilkokul düzeyindeki çocuklar başvuru yapabilir ve farklı kültürlerin müzik ezgileriyle gelişimlerine destek sağlanacak. Kayıtlar 20 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.

Atakum Belediyesi ile Doğanın Çocukları Akademisi Derneği iş birliği ile faaliyet gösteren Doğa Bilimleri Köyü'nde Çok Kültürlü Çocuk Korosu için kayıtlar devam ediyor. Koro için 20 Temmuz Perşembe gününe kadar başvuru yapılabilecek.

Atakum Belediyesi ile Doğanın Çocukları Akademisi Derneği'nin(DOÇAK) atıl bir yapıdan Doğa Bilimleri Köyü'ne dönüştürdüğü eğitim alanında birbirinden önemli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Çocukların bilim, sanat ve spor atölyelerinde doğayla iç içe eğitim aldığı okulda, Çok Kültürlü Çocuk Korosu için kayıtlar başladı.

FARKLI KÜLTÜRLERE MÜZİKLE YOLCULUK

Koroya, ilkokul düzeyindeki çocuklar herhangi bir yetenek sınavına girmeden başvuru yapabilecekler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Beril Tekeli Yiğit'in şefliğinde çalışmalarına başlayacak koroda öğrenciler, farklı ülkelerin şarkılarını söyleyip, danslarını öğrenecekler. Farklı kültürlerin müzik ezgileriyle çocukların, müziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine desteğin amaçlandığı "Çok Kültürlü Çocuk Korosu" için 20 Temmuz Perşembe gününe kadar kayıt yaptırılabilecek.