AstraZeneca Türkiye, Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor programını desteklemeye devam ediyor

Astrazeneca Türkiye, Bilim Kahramanları Derneği tarafından yürütülen "Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor" programı kapsamında 2022-2023 eğitim-öğretim yılında da 5 farklı şehirden 10 takımı destekleyerek öğrencilerin bilimsel becerilerinin gelişmesine katkıda bulundu.

Astrazeneca Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Bilim Kahramanları Derneği tarafından yürütülen ve Türkiye'de "Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor" ismiyle gerçekleştirilen "FIRST LEGO League Explore Programı"na ilk kez 2020-2021 eğitim-öğretim yılında destek olmaya başladı.

Astrazeneca Türkiye, çalışanlarının gönüllü katılımıyla çevrim içi ve fiziksel etkinlikler aracılığıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında da ilköğretim çağındaki çocukların temel mühendislik ve programlama becerileri kazanmasına katkılarını sürdürdü.

Şirket, bu yıl da 5 farklı şehirde, 6 devlet okulu ve 4 Bilim Sanat Merkezi'nden 10 takımı koşulsuz katkıları ile destekleyerek 18 öğretmenin (koç ve danışman) katılımı ile 53 öğrencinin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerinin artırılmasını sağladı.

Çocuklar, AstraZeneca Türkiye'nin gönüllü çalışanlarının da destekleri ile LEGO parçalarıyla tasarladıkları modeller sayesinde temel mühendislik ve programlama becerilerini öğrenme, öğrendikleri kavramları kendi modellerini hareket ettirmek için uygulama imkanı buldu.

Böylelikle AstraZeneca Türkiye, 3 eğitim-öğretim yılı içerisinde 15 şehirde, 13 farklı kurumda toplam 56 öğretmenin desteğiyle yaklaşık 200 öğrencinin bilimsel kazanımlar elde etmesine yardımcı oldu.

"Çocuklarımızın geleceğinin inşasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz"

2022-2023 sezon teması "SUPERPOWEREDSM: Enerjinin Yolculuğu" olan dönemde öğrenciler LEGO parçalarıyla tasarladıkları modeller sayesinde enerjinin üretilmesi, depolanması, dağıtılması ve kullanılmasına dair araştırmalar yürüttü, keşfetti, fikirler üretti ve festivallerde çalışmalarını sergiledi.

Dönem sonunda düzenlenen, rekabet ortamı olmayan yüz yüze festivallere katılan gönüllü AstraZeneca Türkiye çalışanları da öğrencilerin edindiği eğlenceli ve öğretici deneyimi izleme fırsatı buldu.

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) ve LEGO Education tarafından dünyada 80'den fazla ülkede uygulanan FIRST LEGO League Explore Programı, Türkiye'de "Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor" adıyla 2014'ten bu yana düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, çocukları ve gençleri erken yaşta bilimle buluşturmak ve her çocuğun nitelikli eğitime erişiminde fırsat eşitliğini sağlamanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "AstraZeneca Türkiye'nin 3 yıldır bu hedefimize katkıda bulunması bizlere büyük mutluluk veriyor. Çocukların bilime, teknolojiye, mühendisliğe yönelik ilgilerini keşfetmelerine fırsat veren bu projeyi destekledikleri ve çalışan gönüllülüğünü de dahil ederek katılımcı bir süreci bir kez daha öne çıkardıkları için tüm AstraZeneca Türkiye ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilimsel düşünceyi gelecek nesillere aktarmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Ülkemizin bilim dünyasında daha güçlü bir konuma gelmesinin ve toplumumuzun bilimsel çalışmalara olan ilgisini artırmanın temel yolunun çocuklara bilimsel bilgi ve becerileri sevdirmekten geçtiğine inanıyoruz. Bilim Kahramanları Derneği ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz bu anlamlı iş birliği ile çocuklarımızın geleceğinin inşasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz."