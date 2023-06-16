ASO Teknik Koleji'nde 115 öğrenci mezuniyet diplomasını aldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji'nde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla düzenlenen mezuniyet töreninde 115 öğrenci diplomasını aldı. Törene ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata ve ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ile davetliler katıldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji'nde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla düzenlenen mezuniyet töreninde 115 öğrenci diplomasını aldı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, 1. OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata ve ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ile davetliler katıldı.

Ata, ASO Teknik Kolejinin kuruluşundan itibaren hem çağdaş yetkinlikleri hem de insani erdemleri öğrencilere en güncel bilgi ve yöntemlerle aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Ata, "Akıllı fabrikaların, makinelerin ve robotların olduğu yeni dijital dönemde, çığır açan ileri teknolojileri, güncel gelişmeleri çok iyi kavramak ve kullanmak durumundayız. Hızla değişen bu dünyada kendimizi bilimsel gelişmeler uyarınca yenilemek, değişime ayak uydurmak, muasır medeniyetler seviyesine bizleri taşımak için şarttır. Ülkemizin umudu ve güvencesi sizlersiniz. Ulu Önder Atatürk 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek ülkeyi ve bütün değerlerini gençlere emanet etmiştir. İnanıyorum ki sizler de umutları ve güveni bir meşale gibi taşıyarak ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracaksınız." ifadelerini kullandı.

Akdaş da ASO Teknik Kolejinin Türkiye'de klasik "meslek lisesi" eğitiminin ötesine geçmek ve geleceğin bilim adamlarını, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu donanımlı ve yüksek ahlaklı üretken ve yenilikçi mühendisleri ve teknisyenleri yetiştirme hedefleri ile kurulduğunu kaydetti.