Aslanapa Belediyesi Personeline Yangın Eğitimi Verildi

Kütahya'nın Aslanapa Belediyesinde görevli personele temel yangın eğitimi verildi. Eğitimin ardından uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Yangın eğitimi ve tatbikatları ile itfaiye ekiplerinin olabilecek yangın felaketleri ve doğal afetler karşısında yangın söndürme araçları ile birlikte hazır olmaları

Kütahya'nın Aslanapa Belediyesinde görevli personele temel yangın eğitimi verildi. Eğitimin ardından uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Yangın eğitimi ve tatbikatları ile itfaiye ekiplerinin olabilecek yangın felaketleri ve doğal afetler karşısında yangın söndürme araçları ile birlikte hazır olmaları

Uygulamalı eğitim için yakılan ateşe yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeyi yangın öncesinde alınması gereken önlemler ve yangın anında yapılması gereken işlemler hakkında bilgi verildi. - KÜTAHYA