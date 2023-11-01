Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Senatosu, Cumhuriyetin ikinci asrının ilk toplantısını 1. TBMM Binası'nda gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, toplantıda yaptığı konuşmada, ASBÜ'nün vizyonu doğrultusunda liderler yetiştirmeyi ve bilimi ile sanatı en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Senatosu, Cumhuriyetin ikinci asrının ilk toplantısını 1. TBMM Binası'nda gerçekleştirdi.

ASBÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 1. TBMM'de gerçekleşen Cumhuriyet'in ikinci asrının ilk senato toplantısında yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öngördüğü vizyonda eğitimler verdiklerini bildirdi.

Türkiye ve dünyayı şekillendirecek liderler yetiştirmeyi, bilimi ile sanatı en üst mertebeye ulaştırmayı, ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, etik değerlere bağlı, sorgulayan, topluma karşı sorumlu ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi kendilerine görev bildiklerini vurgulayan Arıcan, ASBÜ'nün bilim, sanat ve topluma katkıda bulunan bir üniversite olduğunu ifade etti.

Öğrencileri bilgi, etik değerler, toplumsal sorumluluk ve liderlik vasıflarıyla donatarak, onları Cumhuriyet'in 100. yılında olduğu gibi Türkiye ve dünyanın geleceğine şekil veren bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceklerini bildiren Arıcan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin en parlak döneminde geçmişimizin izlerini taşıyarak, geleceğe ilham vermekteyiz. Cumhuriyet'in köklerinde yükselen üniversitemiz, geleceğe yön veren bir eğitim kurumu olmaya devam edecektir. Öğrencilerimizi bilgi, etik değerler, toplumsal sorumluluk ve liderlik vasıflarıyla donatarak, onları Cumhuriyet'imizin 100. yılında olduğu gibi ülkemizin ve dünyanın geleceğine şekil veren bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz."