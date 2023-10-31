ASBÜ, Cumhuriyet'in ikinci asrının ilk senato toplantısını gerçekleştirdi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), Cumhuriyet'in ikinci asrının ilk senato toplantısını Birinci Meclis'te gerçekleştirdi. ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, üniversitenin Atatürk'ün öngördüğü vizyonda eğitimler verdiğini belirtti ve liderler yetiştirmeyi, bilimi ve sanatı en üst mertebeye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Cumhuriyet'in ikinci asrının ilk senato toplantısını Birinci Meclis'te gerçekleştirdi.

ASBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Senato toplantısının açılışında konuşan ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öngördüğü vizyonda eğitimler verdiklerini belirtti.

Üniversitelerinin, Türkiye'yi ve dünyayı şekillendirecek liderler yetiştirmeyi, bilimi, sanatı en üst mertebeye ulaştırmayı, ulusal, uluslararası alanda rekabetçi, etik değerlere bağlı, sorgulayan, topluma karşı sorumlu ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi kendine görev bildiğini aktaran Arıcan, ASBÜ'nün bilim, sanat ve topluma katkıda bulunan bir üniversite olduğunu ifade etti.