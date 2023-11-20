Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, çatı sorunu nedeniyle tepki gösterdi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yağmurlu havalarda yemekhanenin çatısının aktığını belirterek duruma tepki gösterdi. Üniversite öğrencisi Emin Deniz "Çatılardan sürekli su akıyor yağmur yağdığında ve özellikle yemekhanemize su akınca yemeğimizi yiyemez hale geliyoruz" dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Arhavi Meslek Yüksekokulu'nun hizmet verdiği üniversite binası, 2018 yılında hizmete girmesine rağmen çatısı tamamlanmadı. Tamamlanmayan çatı nedeniyle yemekhane ve dersliklerde zarar görmeye başladı. Öğrenciler, duruma tepki gösterdi. Öğrenci Emin Deniz, şu şekilde konuştu.

"BİZ YAĞMUR DAMLALARIYLA VE KİREÇLİ YEMEKLERLE DEĞİL, DAHA GÜZEL ORTAMLARDA DERS İŞLEMEK İSTİYORUZ"

"Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi yerleşkesinden Dış Ticaret Bölümü 2.sınıf öğrencisiyim ve arkadaşlarda yine birinci sınıf öğrencileri. Geçen seneden beri sıkıntımız var. Bunları dile getirdik ancak hiçbir şekilde sesimizi duyuramadık. Şöyle ifade edeyim şikayetimizi, çatılardan sürekli su akıyor yağmur yağdığında ve özellikle yemekhanemize su akınca yemeğimizi dahi yiyemez hale geliyoruz. Buranın mimarı kimdir bilemiyorum ama bizim şu anda bulunduğumuz yer yağmurlu bir yer olduğu için hiç mi düşünmedi buranın mimarı açıkçası hiç bilemiyorum. Az yağmur yağdığı zaman bile yemekhanede yemek yiyemiyoruz ve yağmurla birlikte tavandan kireçler dökülüyor adeta okul yıkılıyor. Tüm yetkililere çağrımızdır, biz öğrenciler daha güzel bir ortamda ders işleyip okulumuza devam etmek istiyoruz. Yağmur damlalarıyla ve kireçli yemeklerle değil daha güzel ortamlarda derslerimize devam etmek istiyoruz bizim çağrımız yetkililere."