Artuklu Belediyesi Okul Kantinlerini Denetliyor

Artuklu Belediyesi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullardaki kantinlere yönelik denetim yapıldı.

Zabıta ekipleri gerçekleştirdiği kontrollerde, okul kantinlerinde satışı yasak olan gıda ürünlerini, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğunu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihlerini incelendi.

Ekipler ayrıca uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ve çalışanlarını bilgilendirdi.

Kurallara uymadığı tespit edilen kantinler hakkında yasal işlem yapıldı.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, öğrencilerin sağlığı için denetimleri dönem boyunca sürdüreceklerini belirtti.

???????Tatlıdede, şunları kaydetti:

"Minik yavrularımız ile aileleri ve öğretmenlerimizin içi rahat olsun. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Onların sağlığı öncelikli çalışmalarımızdan biri. Zabıta ekiplerimizin denetleme çalışmaları, okulların açılmasıyla birlikte hız kazandı. Ekiplerimizin çat kapı kantin denetimleri sürüyor. Tavrımız net. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Satışı yasak olan ürünleri tüketmemeleri ve hijyen kurallarına uygun gıdaları alabilmeleri için ekiplerimiz sürekli sahada olacak. Velilerimizin endişesi olmasın, bizler onlar için çalışıyoruz."