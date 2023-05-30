Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Öğrencilere Arıların Önemini Anlattı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Fethiye ilçesinde öğrencilere bal arılarının önemi ve arı ürünleri konularında bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Eğitimde İyi Örnekler" projesi kapsamında Kaymakam Mustafa Karslıoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte Şahin, bal arısının yapısı hakkında öğrencilere bilgi aktardı. Arı ürünleri konusunda da sunum yapan Şahin, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sunumun ardından gazetecilere açıklama yapan Şahin, Muğla'da 6 bin arıcı ailenin yaşadığını söyledi.

Çocuklar ve gençlerin arıcılıkla ilgili bilinçlenmesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Son yıllarda BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) pestisit kullanımının zararlarını ön planda tutuyor. Diğer ülkelere kıyasla ülkemizde yüzde 20 pestisit kullanma alışkanlığı var. Pestisitlerin olduğu yerde canlı yaşamaz, kaldı ki arı yaşasın. Her yıl ülkemizde 30 bin koloniye yakın arı ölümlerimiz oluyor. Bu nedenle artık tüm dünyada arılarımızı yaşatma eylemi içerisinde olmamız lazım." diye konuştu.