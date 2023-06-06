Arhavi Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Arhavi Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi organize edildi. Serginin açılışına Vali Yılmaz Doruk ve diğer ilgililer katıldı. Merkez Müdürü Fatih Turan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılan 427 kursa, 6 bin 710 kursiyerin katıldığını söyledi. Ayrıca deprem bölgesinde ihtiyacı gidermeye yönelik kurslar açıldı ve hazırlanan 3 bin 20 ürün depremzedelere gönderildi.

Arhavi Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi organize edildi.

Merkezde düzenlenen serginin açılışına Vali Yılmaz Doruk ve eşi Meral Doruk, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, diğer ilgililer ve kursiyerler katıldı.

Arhavi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Turan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılan 427 kursa, 6 bin 710 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki ihtiyacı gidermeye yönelik de kurslar açıldığına dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Kumaşı ve malzemesi Arhavi Kaymakamlığımız, hayırsever vatandaşlarımız, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerce karşılanan malzemelerden, bin eşofman takımı, 500 bere ve atkı, 700 takım içlik, 500 uyku tulumu, 150 muhtelif giyim ürünü, 100 çarşaf ve yastık kılıfı, 70 örgü bebek olmak üzere 3 bin 20 ürünü hazırlayarak deprem bölgesine gönderdik. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından kurumumuza getirilen gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı yardım kolilerini de depremzedelere ulaştırdık."

Törende, usta öğretici ve kursiyerlere de başarı ve kurs bitirme belgeleri verildi.