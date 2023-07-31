Arguvan Belediyesi'nin 'Beslenme Saati' Projesi Yılın En İyi Projesi Seçildi

Arguvan Belediyesi'nin 'Beslenme Saati' projesi, Yerel Yönetimler Dergisi tarafından düzenlenen 'Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni'nde eğitim kategorisinde 'en iyi proje' seçildi. Proje ile ilçedeki tüm ilkokul öğrencilerine bir öğün gıda desteği sağlanıyor.

Arguvan Belediyesi'nin yaşama geçirdiği 'Beslenme Saati' projesi, Yerel Yönetimler Dergisi tarafından Kayseri'de düzenlenen 'Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni'nde eğitim kategorisinde 'en iyi proje' seçildi.

Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni Kayseri İl Kültür Merkezi'nde yapıldı. Arguvan Belediyesi, 'Beslenme Saati' projesi ile eğitim dalında ödüle layık görüldü. Ödül, Yerel Yönetimler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Oğuz tarafından Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'a takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kızıldaş, şunları kaydetti:

"Arguvan Belediyesi olarak, Türkiye'de bir ilke imza atarak ilçedeki tüm ilkokul öğrencilerine bir öğün gıda desteği uygulaması başlattık. Bizler, okullarımızı ziyaret ettiğimizde, bazı öğrencilerimizin beslenme getirebildiğini, bazı öğrencilerimizin beslenme getiremediklerini gördük. Bu kapsamda arkadaşlarımız ve ekibimizle birlikte, bütçemizi zorlayacağını gördüğümüz halde bu projeyi hayata geçirdik. Bizler, bu tarz projelere eğitime destek olmaya devam edeceğiz."