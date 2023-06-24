Ardahan Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni

Ardahan Üniversitesi'nde 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Hüseyin Öner, gençlere önemli işler düştüğünü belirterek, dünyanın hızla değiştiğini ve hedefleri olan ülkemizin söyleyecek çok sözü olduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber de mezuniyet töreninde ilk günkü heyecanı yaşadıklarını belirterek, mezun öğrenciler adına üniversite birincisi sosyoloji bölümünden Gaye Safi de bu sorumluluğun bilincinde olduklarını belirtti.

Ardahan Üniversitesinde 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Üniversitenin Aşık Şenlik Spor Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Vali Hüseyin Öner, törende, Türkiye'nin hedefleri olan bir ülke olduğunu, bunda da gençlere önemli işler düştüğünü söyledi.

Bugün Türkiye'nin de önemli derecede söz sahibi olduğu dünyanın çok hızlı değiştiğini ifade eden Öner, "Dünyayı değiştirenler ise onu kayıtsızca seyredenler değil, muhakkak ona müdahale eden, ona dokunanlardır. Bu anlamda bizler dünyaya sevgiyle, eğitimle, kararlılıkla dokunmalıyız. Çünkü hızla gelişen ve değişen bu dünyada hedefleri olan ülkemizin söyleyecek çok sözü vardır. İşte o sözü söyleyecek olan gençler, bugün burada ve ülkemizin değişik üniversitelerinde eğitimlerini almış ve bu göreve aday kişiler olarak hayata atılma aşamasına gelmişlerdir." diye konuştu.

Üniversitelerin bilgiyi ve metodolojiyi öğrettiğini anlatan Öner, gençlere, "Ne olursa olsun azminizi kaybetmeyin, pes etmeyin. Hedef belirlerseniz, inanırsanız, başarırsınız." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber de mezuniyet töreninde ilk günkü heyecanı yaşadıklarını belirterek, "Burada biriktirdiğimiz güzel anıları bugün paylaşıyoruz. Sizlerin en güzel şekilde gelişmesi, ülkenize ve milletinize faydalı olmanız bu üniversitenin birinci gayesidir. Birlikte yaşadığımız güzel anıları birlikte paylaştık." ifadelerini kullandı.

Mezun öğrenciler adına üniversite birincisi sosyoloji bölümünden Gaye Safi de bugünün heyecanını yaşadığını dile getirerek, bu sorumluluğun bilincinde öğrenciler olduklarını belirtti.

Programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler ile diğer nedenlerden hayatını kaybeden 7 öğrenci de anıldı.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere hediye ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Öğrencilerin kep atmasıyla sona eren törene, protokol üyeleri ve veliler katıldı.