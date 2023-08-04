Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden biri olan Fırat Üniversitesi, öğrencilerini tercih etmeleri için bekliyor. Üniversitenin avantajları ve başarıları hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, öğrencileri Fırat Üniversitesi'ne davet etti.

'Araştırma Üniversitesi' seçilen Fırat Üniversitesi öğrencilerini bekliyor

ELAZIĞ Türkiye'nin en başarılı üniversiteler arasında bulunan ve YÖK tarafından 'Araştırma Üniversitesi' seçilen Fırat Üniversitesi, öğrencilerini bekliyor.

Milyonlarca öğrencinin gelecek hayalleri için girdikleri YKS sona erdi ve 27 Temmuz'da başlayan 2023-2024 YKS tercihi, 8 Ağustos'ta sona erecek. Geleceklerini şekillendirmek isteyen öğrenciler, aldıkları sıralamaya göre üniversite ve şehrin yapısına bakarak tercihlerini sıralamaya başladı. 39 bin 500 aktif öğrencisi bulunan, 10 bin 536 yeni öğrenci alacak olan 56 yıllık köklü bir geçmişe sahip Fırat Üniversitesi, öğrencilerini bekliyor. 1967 yılında kurulan ve 56 yıldır eğitim-öğretime devam eden Fırat Üniversitesi, 3 kampüs içerisinde bulunan; 17 fakülte ve 3 yüksekokulda 434'ü profesör olmak üzere toplamda 2 bin 105 akademik personel ile hizmet veriyor. Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinin yer aldığı 23 üniversite arasında 17. olan ve 2021 yılında YÖK tarafından 'Araştırma Üniversitesi' seçilen Fırat, eğitimi, başarısı, kampüs hayatı, sosyal ve kültürel etkinlikleri ile dikkat çekiyor. Tercihlerin devam ettiğini aktaran Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversitenin ve şehrin avantajlarını anlatarak öğrencileri Fırat'a davet etti.

Fırat Üniversitesi'nin avantajlarından bahseden Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, " Üniversitemizde halihazırda 39 bin 500 aktif öğrencimiz, yani 40 bin civarında kontenjanımız var. Bu sene birinci sınıfa gelecek olan öğrenci kapasitemiz de 10 bin 536 öğrenci. Hemen hemen bütün bölümler öğrenci alacak. Üniversitemiz Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında 17. sırada bir araştırma üniversitesi. Üniversitemizde hem sağlık alanında em mühendislik alanında hem sosyal bilimler alanında hemen hemen bütün fakültelerimiz ve bölümlerimiz mevcut. Sadece Hukuk, Güzel Sanatlar ve Ziraat fakülteleri yok, onun dışında ki bütün fakülteler mevcut. Bu fakültelerdeki bölümlerimiz de Türkiye genelinde yapılan başarı sıralamasında hep ilk on içerisine giriyor. Üniversitemiz Türkiye'de, fizik bölümümüz birinci, matematik bölümümüz ikinci, mühendislik alanında dördüncü, yine teknoloji alanında dördüncü oldu ve tıp ve sağlık alanında 29. sıradayız" dedi.

"Öğrenci kardeşlerimizi Fırat Üniversitesine bekliyoruz"

FÜ'deki birçok bölümün Türkiye'de ilk 10'un, dünyada ise ilk 500'ün içerisinde yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Göktaş, "Dolayısıyla Fırat Üniversitesi Türkiye'nin hem eğitim öğretim açısından hem akademik altyapı açısından hem fiziksel kapasitesi açısından en saygın kurumlarından birisi. Bu nedenle öğrenciler için 8 ağustos tarihi tercihler son gün. Öğrencilerimiz son bir değerlendirme yaparken muhakkak üniversitelerin akademik personel sayısın, personelin kalitesine bakması, şehirdeki yurt ve şehrin ulaşım imkanlarına bakmalarını öneriyorum. Üniversitemiz de bunu tamamlıyor dolayısıyla öğrenci kardeşlerimizi Fırat Üniversitesine bekliyoruz" diye konuştu.

"Türkiye ortalamasının üzerinde bir yurt kapasitemiz var"

Bu sene eczacılık fakültesi ilk olarak öğrenci alacağını belirten Göktaş, " Çok iyi bir binamızı eczacılık fakültesine tahsis ettik. Stratejik Bütçe Başkanlığı'ndan laboratuvar altyapısını kurmak için yeni bir bütçe aktarıldı hem de bizim kendi bilimsel araştırma fonumuzdan oraya ciddi bir bütçe aktardık. İki ay içerisinde bütün laboratuvar imkanlarını tamamlayacağız. Türkiye ortalamasının üzerinde bir yurt kapasitemiz var. Halihazırda KYK'ya bağlı 10 bin kapasiteli erkek ve kız öğrenci yurdu bulunuyor. Bunun 5 bin 133 yatağı kız öğrencilerine ait dolayısıyla kız öğrenciler ilimizde çok sorun yaşamıyor. 4 bin 800 üzeri yurt kapasitesi de erkek öğrencilerine ayırılmış durumda. İlimizde ayrıca yaklaşık 2 bin 400 özel yurt kapasitesi mevcut. Toplamda 12 bin 500 civarında yurt kapasitesi var" şeklinde konuştu.