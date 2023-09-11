Araç ilçesinde birinci sınıf öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıtıldı

Araç Belediyesi tarafından hazırlanan çanta ve kırtasiye seti, 2023-2024 eğitim öğretim yılında birinci sınıf öğrencilerine dağıtıldı. Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, dağıtım töreninde öğrencilere başarılar diledi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapsamında birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye seti verildi.

Araç Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan çanta ve kırtasiye seti Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Aydın ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ferit Güneş tarafından ilçedeki birinci sınıf öğrencilerine dağıtıldı.

Sarıkaya, gazetecilere, öğrencilerin eğitimlerini başarıyla sürdürmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.