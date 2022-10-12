AÖL sınavına katılacak olan birçok aday AÖL sınav tarihini merak ediyor ve internet üzerinde AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Sorusunu ve AÖL sınav tarihi ne zaman? Sorusunu araştırıyor. Konuya dair en sık merak edilen konulardan bir tanesi de AÖL sınavları yüz yüze mi yapılacak? Sorusu oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi yapılacak? AÖL sınav tarihi ne zaman?

2022 yılında gerçekleştirilecek olan AÖL Sınavına dair birçok konu, özellikle sınav tarihinin yaklaşması ile birlikte merak edilmeye ve daha sık araştırılmaya başlandı. Adaylar tarafından araştırılan konuların başında ise AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Ve AÖL sınavları yüz yüze mi yapılacak? Soruları geliyor. AÖL Sınav tarihi, sınava katılmayı planlayan adayların en merak ettiği sorulardan birisi olarak araştırılıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi yapılacak? AÖL sınav tarihi ne zaman?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan 2022-2023 AÖL Sınavlarının aralık ayında gerçekleşmesi planlanıyor. Yapılacak olan sınavların net tarih bilgisi henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmadı.

AÖL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Birçok kişinin katılacağı ve aralık ayında yapılması tahmin edilen 2022-2023 yılı AÖL Sınavları e-Sınav şeklinde yani online olarak gerçekleşecek. Yani bu nedenle 2022-2023 yılı AÖL Sınavları yüzyüze yapılmayacaktır.