AÖF Yaz Okulu Sınavları Yüz Yüze Yapılacak

Şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından eğitim ve öğretimde yaşanan aksaklıklar devam ederken, AÖF Yaz Okulu sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Son olarak Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamayla sınavların yüz yüze gerçekleştirileceği kesinleşti. Öğrenciler sınav giriş belgelerine Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilecekler.

Şubat ayında meydana gelen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken, bu süreçte eğitim ve öğretim de sekteye uğradı. Bu dönemde en çok merak edilen konulardan birisi de AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı yönündeydi. Bahar Dönemi sınavları çevrim içi gerçekleştirilirken, öğrenciler arasında Yaz Okulu sınavlarının da aynı şekilde yapılacağı düşüncesi hakimdi. Kısa bir süre önce konuyla ilgili beklenen gelişme yaşandı ve milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren o soru işareti ortadan kalktı.

AÖF Yaz Okulu sınavları nasıl olacak?

Anadolu Üniversitesi kısa süre önce 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Yaz Okulu sınavları için akıllardaki soru işaretlerini kaldırdı. Bu kapsamda sınav giriş belgeleri yayınlanırken, böylelikle sınavların yüz yüze yapılacağı da kesinleşti.

2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize https://t.co/vOfT6Qihj8 adresinden erişebilirsiniz. ??#AnadoluÜniversitesi #AçıköğretimSistemi #AÖS #YazOkulu #Sınav pic.twitter.com/tPXjZ61kB5 — Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (@AOFAnadolum) August 2, 2023

Öğrenciler, an itibariyle Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilirler ve sınava hangi okulda veya üniversitede gireceklerini görebilirler.

Son dakika: Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı!

Tabii sınavın yüz yüze yapılacağının kesinleşmesiyle beraber özellikle deprem bölgesindeki öğrencilerin nasıl bir yol izleyeceği şimdilik merak konusu. Bilindiği üzere Bahar Dönemi ara ve final sınavları çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. Durum böyle olunca Yaz Okulu sınavlarının da aynı şekilde yapılacağı düşüncesi hakimdi. Ancak son yaşanan gelişme bu durumun tam tersini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!