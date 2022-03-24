AÖF sınav tarihleri öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi'nde açıköğretim bölümlerinde okuyan öğrenciler, Aöf sınav yerleri açıklandı mı yanıtını araştırıyor. AÖF sınav tarihi ve yerleri belli oldu mu? AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı?

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF vize sınavları için sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınavlara 1 hafta kala sınav giriş yerlerinin ve sınav giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgelerinizi, http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu bölümüne giriş yaparak ya da illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat giderek alabilirsiniz.

Sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir..