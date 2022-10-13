AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuru ile birlikte AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı. Kayıt yenileme işleminin başlamasının ardından AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki birçok kişi tarafından merak edilen AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Ve AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman?

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Sorusu ve AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman? Sorusu Kayıt yenileme işleminin başlamasının ardından en merak edilen sorular oldu. 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayan AÖF kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihe kadar devam edeceği merak konusu oldu. Peki birçok kişi tarafından merak edilen AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Ve AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri için ders seçimi ve kayıt yenileme bedeli ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgisi oluşmayacak. 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapılması gerekiyor.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 22.00'da sona erecek.