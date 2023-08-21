ÖSYM'nin açıkladığı YKS sonuçlarının ardından binlerce kişi, Açık Öğretim programlarına kayıt olmak için bekliyor. Ancak AÖF kayıt ücretleri zamlandı ve 1180 lira ile 2 bin 80 lira arasında değişecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz günlerde YKS sonuçlarını açıkladı. Sonuçların ardından binlerce kişi, Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Açık Öğretim programlarına kayıt olmak için bekliyor.

AÖF kayıt ücretleri 1180 lira ile 2 bin 80 lira arasında değişiyor

Sınavsız ikinci üniversite kaydı yaptırmak için Açık Öğretim programını bekleyen binlerce kişi zam haberiyle karşılaştı. Geçtiğimiz yıl 620 TL ve 1120 TL arasında değişen AÖF kayıt ücretleri, 2023-2024 öğretim yılında 1180 TL ile 2 bin 80 TL arasında seyredecek.

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2023-2024 AÖF kayıtları ne zaman?

ÖSYM, kayıt dönemlerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Buna göre AÖF programına kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.