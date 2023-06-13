Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Finike'de öğrencilerle buluştu
Eğitim Haberleri
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Finike ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Vali Yazıcı, Finike Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti ve öğrencilerle sohbet ederek yalan söylemenin zararları konusunda öğütler verdi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Finike ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Vali Yazıcı, Finike Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Yazıcı, yalan söylemenin zararları konusunda öğütler verdi.
Yazıcı, öğrencilere evlerine gittiklerinde ebeveynlerine kendisinin selamını iletmelerini isteyerek, "Anne ve babalarınıza, en iyi dostun kitap olduğunu söyleyin." dedi.