Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Finike'de öğrencilerle buluştu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Finike ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Vali Yazıcı, Finike Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti ve öğrencilerle sohbet ederek yalan söylemenin zararları konusunda öğütler verdi.