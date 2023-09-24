Antalya Otomobil Festivali Kapılarını Açtı

ANTALYA'da Kepez Belediyesi'nin düzenlediği klasik, modifiye, motor, offroad, drift araçlarının hepsinin bir arada bulunduğu Antalya Otomobil Festivali, otomobil severlere kapılarını açtı.

Bu sene ilki düzenlenen Antalya Otomobil Festivali, Dokumapark etkinlik alanında gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi'nin düzenlediği klasik, modifiye, motor, offroad, drift araçlarının hepsinin bir arada bulunduğu Türkiye'nin ilk festivali olan Antalya Otomobil Festivali, otomobil tutkunlarını buluşturdu. Sabah erken saatlerde Dokumapark'taki etkinlik alanına gelen binlerce araç tutkunu sergilenen araçları incelerken, fotoğraflarla da anı ölümsüzleştirdi. Festivalde klasik ve modifiye araçlar sergisi, offroad etkinlikleri, motor showlar gerçekleştirildi. Festivale ünlü drift araç pilotları ve fenomenler de katıldı. Kepez Belediyesi'nin düzenlediği festivale Türkiye'nin dört bir tarafından katılım sağlanırken, binlerce ziyaretçi alana gelerek etkinlikleri takip etti. Gün boyu düzenlenen festivalde offroad gösterisi, güzellik yarışması, drift performans, flyboard, moto stunt, DJ performansı gibi etkinlikler düzenlendi.

'OTOMOBİL SPORLARININ HAMİSİ OLMAYA GAYRET ETTİK'

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Bugün Kepez'de Antalya'nın otomobilleri var. Antalya'nın otomobil tutkusu var. Antalya Otomobil Festivali'nde otomobile dair ne varsa mevcut, modifiyecilerden off shoreculara kadar, nostaljik otomobillerden driftçilere kadar Türkiye'nin bütün gruplarını davet ettik. Fenomenler burada onları davet ettik. Aslında otomobil tutkusunun etrafında gençlerle, tutku sahibi hemşehrilerimizle kalplerimizi ve gönüllerimizi birleşitiriyoruz. Bu bizim için çok önemli. Az evvel gençlerden biri 'Etkinliklerin hepsi hikaye biz sizi görmeye geldik' dedi. Biz de aslında hemşehrilerimizle birlikte olmaya, beraber olmaya geldik. Bu tür etkinlikler bizim için çok değerli. Antalya öteden beri otomobil sporlarını seven bir şehirdir. Kepez olarak biz de otomobil sporlarının hamisi olmaya gayret ettik. Çok fazla yatırım ve etkinlik yaptık. Ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya eriştik. Bunların hepsi gençlerle biraraya gelmemize vesile oldu. Bununla birlikte Antalya Araba Müzemizi açtık. Hem araba müzemiz hem festivalimiz hayırlı olsun dedi. Festivale 29 ilden 1500 araç katıldı. (DHA)