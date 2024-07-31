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Antalya'da Yeni Eğitim Öğretim Döneminde Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Sınıfları Bakanlık Tarafından Belirlenecek

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Antalya'da yeni eğitim öğretim döneminde 42 bin öğrenci ana sınıfına, 40 bin öğrenci de ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptıracak. Bu yıl okula ilk adımı atacak öğrencilerin sınıfları da artık bakanlık tarafından belirlenecek. Veliler, öğrenciler için sınıf, şube ve öğretmen seçimi yapamayacak.

ANTALYA'da yeni eğitim öğretim döneminde 42 bin öğrenci ana sınıfına, 40 bin öğrenci de ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptıracak. Bu yıl okula ilk adımı atacak öğrencilerin sınıfları da artık bakanlık tarafından belirlenecek. Veliler, öğrenciler için sınıf, şube ve öğretmen seçimi yapamayacak.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki kayıt sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Önceki yıllarda devlet okullarında ilkokula başlayacak öğrenciler için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden hangi okula kayıt yaptırabileceğini belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıllarda okul müdürlükleri yetkisinde olan öğretmen ve şube belirlemesini de yapacak. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Antalya genelinde ilkokul 1'inci sınıfa yaklaşık 40 bin, okul öncesine ise 42 bin civarında öğrencinin kaydolmasını beklediklerini açıkladı. Öğrencilerin kaydının adres belirleme çalışmaları kapsamında, okullara tanımlanan adreslere göre yapıldığını belirten Kaygusuz, "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri de e-Okul sistemi üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nca kura yöntemiyle belirlenmektedir" dedi.

69 AYDAN İTİBAREN KAYIT YAPTIRILABİLİR

İlkokulların 1'inci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydının yapılabildiğini belirten Kaygusuz, şunları söyledi:

"Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul 1'inci sınıfa kaydedilir. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını 1 yıl erteler. 72 ay olup ilkokul birinci sınıfa kaydolması gerekirken kaydının 1 yıl ertelenmesi ya da okul öncesine kaydı yapılması istenen öğrenci için RAM raporu gereklidir. 72 ayı doldurduğu halde, ilkokul 1'inci sınıfa kaydolması gerekirken RAM raporu olmadan hiçbir öğrencinin okul öncesine kaydı yapılmamaktadır. Bu durumda olan öğrenciler ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca tespit edilerek gerekli işlemler yapılmaktadır. Çocuğunu hiç okula göndermeyen veliler için cezai işlemler kaymakamlıklar tarafından uygulanmaktadır."

549 İLKOKULDA EĞİTİM

Antalya'da 463 devlet, 86 özel olmak üzere 549 ilkokul olduğunu söyleyen Kaygusuz, "Bunlardan 49'unda ikili eğitim yapılmaktadır. Devlet ilkokullarımızın 1'inci sınıfları için öğrenci ortalamaları Konyaaltı'nda 21, Kepez'de 30, Muratpaşa'da 30, il genelinde ise 30'dur. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar ve ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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