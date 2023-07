Antalya'da STK'lar ve Dernekler Eğitim Problemlerini Tartıştı

ANTALYA'da öğrencilere burs veren çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) ve hemşehri dernekleri temsilcileri bir araya geldi. STK'lar ve dernekler, eğitime ilişkin problemleri tartıştı.

Çeşitli STK'lar ve dernek temsilcilerinin Dore Okulları'ndaki buluşmasında, eğitim sisteminin güncel sorunları tartışıldı. Dore Okulları kurucusu Çağrı Avcu, "Bugün dernek başkanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, hemşehri dernekleriyle bir araya geldik. Hemşehri dernekleri, sılayla gurbet arasındaki bağı, köprüyü oluşturan önemli unsurlar. Onlarla beraber işin içinde olmak, fikirlerini almak her zaman çok değerli benim için. Bu buluşmada, çok değerli insanlarla istediğimiz amaca ulaştık. Çok önemli bir organizasyondu" dedi.

'HEP BERABER BİR OLUŞUM İÇERİSİNDEYİZ'

Muratpaşa Çarşı Esnafları Dernek Başkanı Sayim Koçak, "Antalya Anadolu Hemşehri Dernekleri Platformu'nu 1994'te İç Anadolu dernekleriyle başlayarak, 2008'de Anadolu hemşehri derneklerine çevirdik. Tabii bu arada 84 ili birleştirdik. O da yetmedi, ona ek olarak 10 ülke ekledik. Rusya, Ukrayna, Polonya, Kazakistan, Gürcistan gibi İran, Irak da var içerisinde. Biz hep beraber bir oluşum içerisindeyiz. Şu anda mutluyum. Dernek başkanlarımız geldi. Onlar okulun her yerini gezdi. Spor salonundan anaokuluna, gayet sıcak bir ortamdı. Dore Okulları kurucuları ve yöneticilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

84 DERNEK BİR ARADA

Isparta Göller Yöresi Dernek Başkanı Deniz Akgün ise "Burada birçok hemşehri sivil toplum kuruluşunun bir araya getirilmesiyle oluşturulan 84 dernek var. Onun dışında 12 de yabancı dernek var. Aynı kazanda bir araya geldik ve aşure oluşturduk. Burada amacımız herkesin kültür odaklarının kaynaşmasını sağlamak. Tabii özel projelerimiz de var, festivallerimiz var, gezilerimiz var. Herkesin önce Anadolu'yu tanımasını sağlamaya çalışıyoruz, daha sonra Balkanlar ve Avrupa. Buradaki kişilerin önce Anadolu'yu, Karadeniz'i tanımasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada eğitimin her konusunu her zaman destekliyoruz. Bütün her şey okulda başlar, okulda biter" dedi.