Antalya'da Öğrenciler YKS'ye Geç Kaldı, Sınava Giremediler

Antalya'da bazı öğrenciler, geç kaldıkları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giremedi. Kentte YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek 94 bin 867 aday, erken saatlerden itibaren sınavların yapılacağı okulların önüne geldi. Küpe, saat, bilezik, anahtar, cep telefonu ve yüzük gibi aksesuarlarını dışarıda bırakmaları için uyarılan adaylar, eşyalarını refakatçilerine teslim etti. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki sınava geç kalan bazı adaylar, içeri alınmayınca gözyaşlarını tutamadı. Velilerin ise okul bahçesine getirdikleri portatif sandalye ve masalarda çocuklarının sınav çıkışını beklediği görüldü.