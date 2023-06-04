Antalya'da LGS sınavına 36 bin 904 öğrenci katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava Antalya'da 36 bin 904 öğrenci katıldı. Sınav, 19 ilçede 557 okuldaki 2 bin 359 salonda yapıldı. Geç kaldığını düşünen öğrencilerin koşarak okula geldiği sınavda, öğrenci yakınları okul bahçelerine alınmadı.